Seit 1. Juli können die Gemeinden des Pastoralen Raumes Dortmund-Nordost die Dienste einer Verwaltungsleiterin in Anspruch nehmen.

Wegen der immer umfangreicher werdenden Verwaltungsarbeiten in den Kirchengemeinden stellt das Erzbistum Paderborn dem Leitenden Pfarrer Reinhard Bürger auf Antrag eine qualifizierte Person als Verwaltungsleitung zur Verfügung. Sie soll die Seelsorgerinnen und Seelsorger entlasten und die ehrenamtlichen gewählten Kirchenvorstände unterstützen.

Stephanie Diekmann wurde am Vorabend ihres Dienstbeginns durch das Pastoralteam, den Vorstand des Gesamt-Pfarrgemeinderates und den Finanzausschuss in der Bonifatius-Gemeinde Kirchderne offiziell begrüßt und herzlich willkommen geheißen. Diekmann ist nun selbst Mitglied des Pastoralteams und wird somit die seelsorglichen Aktivitäten und pastoralen Initiativen in Scharnhorst, Kirchderne, Husen, Kurl und Lanstrop mit ihrer Kompetenz begleiten und fördern.