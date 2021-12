Die Sternsinger aus St. Michael Lanstrop sind auch in Corona-Zeiten ein Segen: Am Sonntag, 9. Januar 2022, sind die kleinen und großen Könige wieder im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt - natürlich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen, so Susanne Preisendanz vom Vorstand der Lanstroper Georgspfadfinder (DPSG).

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ lautet das Motto der bundesweiten 64. Aktion Dreikönigssingen.

Wer einen Besuch der Sternsinger in St. Michael wünscht, sollte sich bis zum 6. Januar unter der Hotline unter Tel. 0231/2924094 oder per E-Mail an dpsg-lanstrop@web.de wenden.