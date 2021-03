Kultur geht wieder. So wird auch die Stadtteilbibliothek Scharnhorst am Mackenrothweg 15 ab Dienstag, 16. März, wieder öffnen.

Da sich coronabedingt nur eine bestimmte Anzahl an Besucher*innen zeitgleich in der Bücherei aufhalten dürfen, ist eine vorherige Terminabsprache unter Tel. 0231/50-28149 oder per E-Mail an bibliothek.scharnhorst@stadtdo.de erforderlich, teilt Bibliotheksleiter Andreas Röhr mit.

Voraussetzung für den Besuch der Bibliothek ist das Tragen einer medizinischen Maske und das Einhalten des Mindestabstandes (1,5 Meter). Die Nutzung der Internet-PCs wird - ebenfalls nach Terminabsprache - für Kunden mit gültigem Bibliotheksausweis möglich sein. Auch die Nutzung des Kopierers kann nach Terminabsprache erfolgen.

Arbeitsplätze dürfen noch nicht genutzt werden. Veranstaltungen werden voraussichtlich bis Ende April nicht stattfinden können, so Röhr.