Hoch die Tassen! Der legendäre Autor, Künstler und Journalist Tork Poettschke (40) wünscht allen, die ihn kennen, und darüber hinaus, einen 'guten Rutsch ins neue Jahr 2021'. Poettschke befindet sich zurzeit seit knapp drei Jahren 'wohl verwahrt' in der Dortmunder LWL-Klinik. Freiberuflich, wie er arbeitet, wird er auch im neuen Jahr seine Aktivitäten unvermindert fortsetzen: Stilbildende Malerei; literarische Publikationen; Herausgabe von POETTSCHKES POST, dem Online-Magazin, von welchem bereits sechs (!!) Ausgaben erschienen.

Poettschke will alsbald seiner Heimatstadt den Rücken kehren, andere Areale erschließen; lokal different Fuß fassen.

Er ruft auch allen Gestrauchelten zu: 'Bleibt sauber. Lasst euch nicht unterkriegen!" Carpe diem! Tempus fugit - auch nach 2021 ...

WIKIPEDIA, unsere allgegenwärtige, allumfassende Online-Enzyclopädie, sagt zu Tork Poettschke: "Ein deutscher Journalist und Autor. Pöttschke war journalistisch tätig für die Deutsche Welle, die Katholische Nachrichtenagentur, die WAZ, Arbeiterfotografie und CNN. Reisen führten ihn nach Westafrika, den Nahen Osten/Israel, Nordafrika und in den Balkan. Er war mehrfacher Teilnehmer am World Press Photo Award und ist Mitglied bei Reporter ohne Grenzen.

Werke: Staatenlos // Muffe vor dem schwatten Mann // Verwahrter 317 // Chester Mérault // wort-laute // Sonnengruß // Unter Deppen // Isolation // Getrennte Betten." Alle Werke sind bei AMAZON und im Handel erhältlich. Sei es drum!

In diesem Sinne: "Guten Rutsch ins neue Jahr!"