Am 22. Juli kann Pastor Hermann Peters den 60. Jahrestag seiner Priesterweihe feiern und damit auf eine lange Zeit als Seelsorger im Bistum zurückblicken, davon die meisten Jahre in St. Bonifatius Kirchderne.

"Sein Blick ging aber immer weiter, und so ist er bis heute im Dortmunder Nordosten und in Lünen gut vernetzt – nicht zuletzt durch die zahlreichen Fahrten ins Heilige Land, aber auch an andere Orte weltweit", beschreibt es Pfarrer Reinhard Bürger: "Sein Interesse war es immer, Menschen zusammenzubringen und sie spüren zu lassen, dass der christliche Glaube über alle staatlichen und kulturellen Grenzen hinweg Menschen verbindet."

Kirchplatz in Kirchderne nach Peters benannt

Viele Menschen begleitet Peters auch heute noch persönlich. Aus Dankbarkeit und in Anerkennung seines Wirkens hat die Bonifatius-Gemeinde den Platz vor der Kirche „Hermann-Peters-Platz“ genannt. In dem Maße, wie es seine Gesundheit erlaubt, ist Hermann Peters auch aktuell noch als Subsidiar (d.h.: Unterstützungskraft; Anm. d. Red.) tätig.

Reinhard Bürger, Leiter des Pastoralen Raumes Dortmund-Nordost: "Wir gratulieren ihm zum Weihejubiläum und wünschen ihm viele gute weitere Jahre."