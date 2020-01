Die Dortmunder Nordstadt hat sich nun endgültig zur internationalen Bühne für Ska & Reggaekonzerte entwickelt, auf der sich weltbekannte Topacts die Klinke oder besser gesagt die Mikrophone in die Hand geben.

Der WeihnachtSKAmarkt am 21. Dezember 2019 im Blücherpark direkt neben der Hafenschenke Subrosa und dem Rekorder war der durchaus gelungene Ska & Reggae Jahresabschluss in der Dortmunder Nordstadt.

Rund 500 begeisterte Freundinnen und Freunde des gepflegten Ska, Rockabilly, Reggae, Soul, Beat, Surf und Punkrock lauschten beim WeihnachtSKAmarkt den Klängen des Headliners The Valkyrians aus Helsinki/Finnland und The Nicks ("Dirty and rude since 1987") aus Krefeld. "Schön war's wieder auf dem Ska Weihnachtsmarkt!", war die einhellige Meinung des Abends.



Ruhrpott Ska Mania erblickt das Licht der Musikwelt

Für die Rudegirls und Rudeboys waren die gefeierten Auftritte der Valkyrians, die ihre Wurzeln aus dem jamaikanischen Early Reggae und Rocksteady der 1960er Jahre sowie dem britischen 2-tone der 1970er Jahre auch an diesem Abend nicht verleugneten und der nicht minder mitreißenden The Nicks zugleich auch das Warm-Up für den großen Neujahrsempfang des Ska & Reggae am 18. Januar 2020 im Dietrich-Keuning-Haus an der Leopoldstraße. Nach dem Ende der Ruhrpott Ska Explosion erblickt dort nun die grandiose Ruhrpott Ska Mania das Licht der Musikwelt.

Beim Studium des Line-up der Ruhrpott Ska Mania kann man sicher sein, dass lediglich mit sanften organisatorischen Änderungen die seit Jahren gewohnte Hör- und Tanzqualität geliefert wird. Die Bands bürgen für ein gediegenes Neujahrsprogramm auf höchstem internationalen Weltklasseniveau:

"Die legendären The Clarendonians mit Ska und Rocksteady aus dem Studio One in Kingston/Jamaika werden extra für das Konzert aus Jamaika eingeflogen und spielen nur ein einziges Konzert in Europa und das exklusiv auf der Ruhrpott Ska Mania in der Dortmunder Nordstadt.", erklärt Pedro Nogueira als Veranstalter der Ska Mania. Hits wie "Rudie Bam Bam", "A Day Will Come" oder "Darling Forever" sind im Gepäck und werden es durch die Flughafenkontrollen schaffen!

"The Godfather of Ska" Laurel Aitken

Weiter geht es mit The Pressure Tenants, der ehemaligen Backing Band von "The Godfather of Ska" Laurel Aitken, der leider 2005 viel zu früh verstarb. Sicherlich werden sie das eine oder andere Stück von Aitken spielen. Allerdings haben Pressure Tenants auch noch weitere eigene Hits, die sie zum Besten geben werden.

Los Fastidios, die italienischen Streetpunks aus Verona, werden mit ihrem etwas härteren aber dennoch melodischen Ska-Punk, die Rudegirls und Rudeboys begeistern. Auf der Ruhrpott Ska Mania wird zuerst Los Fastidios aufspielen. Im Anschluss wird Los Fastidios zusammen mit Elisa Dixan erstmals einige Songs aus deren Debüt-Single darbieten: Los Fastidios feat. Elisa Dixan

Für entspannten 60er Jahre Ska, Rocksteady und Reggae steht die 1990 gegründete neunköpfige Kult-Kapelle Intensified aus London, die als musikalisches Flaggschiff aus der UK-Ska-Rocksteady-Szene nicht wegzudenken sind. Swingender jamaikanischer Ska und Rocksteady beherrschen ihren Sound.

Des Weiteren werden auch Paddlecell aus Wuppertal aufspielen. Wer beim letzten Ska im Westend (Sommer 2019/Dortmund) dabei war, wird sich sicherlich gut und gerne an diese Kapelle erinnern. Paddlecell nennt die eigene Stilrichtung schlicht Horror Ska und hat damit wohl schon ein eigenes Genre kreiert.

Black Forest Trojan Crew legt auf

Ab 16 Uhr gehen die Türen auf und sofort gibt es etwas vom Soundsystem Black Forest Trojan Crew aus Freiburg auf die Ohren. Auch zwischen den Bandauftritten wird die Black Forest Trojan Crew Skamusik vom Feinsten von ausgewähltem Vinyl auflegen.

Als Opener wird gegen 17 Uhr die 2005 gegründete Band 3 dirty 7 aus Dortmund antreten. Mit einem gepflegten Ska Punk, der von der sechsköpfigen Mannschaft aus Trompeten, Tenor-Saxophon, Gitarren, Gesang, E-Bass und Drums erschaffen wird, startet dann das neue Ska & Reggaejahr 2020 in der Dortmunder Nordstadt.

Für Ticket-Liebhaber gibt es richtige Eintrittskarten bei Idiots Records (Rheinische Straße 14 in Dortmund). Ansonsten bei Moskito Mail oder Eventim.

Ruhrpott Ska Mania:

https://ms-my.facebook.com/events/487891661834958/

Ruhrpott Ska Mania

18. Januar 2020

ab 16 Uhr

Dietrich Keuninghaus

Leopoldstraße 50-58, Dortmund