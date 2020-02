„Willkommen in deinem Leben" heißt die neue Produktion des Revierstudio Dortmund, der seit 1976 in der Scharnhorster Franziskus-Gemeinde beheimateten Theatergruppe. Es handelt sich laut Revierstudio-Sprecher Rudolph Lauer um eine Komödie des US-amerikanischen Autors Michael McKeefer, die anspruchsvolle Unterhaltung biete. Premiere im Franziskus-Zentrum ist am 1. März.

Mit Esprit, Einfühlungsvermögen und einer Portion schrägem Humor decke McKeefer im Stück den ewig jungen Gegensatz von Tod und Liebe ab: Witzig, anrührend, philosophisch. "Ein ebenso fesselndes wie wunderbares Theaterstück", so Lauer. Man wünsche dem Publikum einen vergnüglichen Theaterabend.

Dazu lädt das Revierstudio wieder in das Franziskus-Zentrum, Gleiwitzstr. 282, ein. Und zwar zu folgenden Aufführungsterminen: Sonntag 1.3., 18 Uhr (Premiere), Montag 2.3., 19 Uhr, Sonntag 8.3., 18 Uhr, Montag 9.3., 19 Uhr, Sonntag 22.3., 18 Uhr sowie Montag 23.3., 19 Uhr. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Aufführungsbeginn.

Eintrittskarten können in der Gemeinde-Gast-Stätte „Am Brunnen" erworben werden sowie bei den Mitwirkenden. Eine Abendkasse gibt es nicht!