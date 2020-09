Zum Schöpfungskreuz im Naturschutzgebiet zwischen Scharnhorst und Kurl führt am Samstag, 10. Oktober, der "Pilgerweg daheim", zu dem der Pastorale Raum Kirche Dortmund-Nordost nach coronabedingter Absage der Kevelaer-Wallfahrt einlädt.

"Unter dem Motto ,Wir sind zusammen unterwegs' wollen wir uns auf zwei Wegen aufmachen zum Kreuz im Naturschutzgebiet ,Alte Körne'. Dort unter freiem Himmel feiern wir dann Gottesdienst", kündigt Gemeindereferent Manfred Morfeld die Wallfahrt vor Ort im Nordosten an.

Zwei Startorte in Kurl und in Scharnhorst

Die beiden Wallfahrtswege beginnen um 13 Uhr in Kurl in der Gemeinde St. Johannes Baptista und in der Scharnhorster Franziskus-Gemeinde, wo es jeweils genügend Parkplätze gibt. Denn jede/r muss dorthin selbständig anreisen. Von diesen beiden Startorten geht es dann zu Fuß zum Schöpfungskreuz. Unterwegs gibt es an mehreren Stationen kurze Impulse.

Gottesdienst gefeiert wird dann am Schöpfungskreuz gegen 15 Uhr. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann auch direkt zum Gottesdienstort kommen.

Die Verantwortlichen, des katholischen Pastoralverbundes im Stadtbezirk Scharnhorst hoffen indes, dass "diese Form der Wallfahrt unter den besonderen Bedingungen dieser Zeit für alle eine gute Erfahrung und ein mutmachendes Ereignis sein wird, bei dem wir Gemeinschaft untereinander, aber auch mit Gott spüren und feiern."