Ende Januar stehen die Halbjahreszeugnisse an:

vorab: Es gab diesen Artiekl ähnlich im Lokalkompass Lünen, aber auch die Dortmunder Schüler und nicht nur die können sich mit Mathe beschäftigen und spaß dabei haben.

Zum Beispiel mit der Lernplattform realmath. Dabei ist weder eine Anmeldung noch eine Registrierung notwendig - und kostenlos ist es auch noch.

Probieren Sie es aus, da besteht die Möglichkeit, Lücken zu schließen oder Defizite zu beheben. Auch für die pfiffigeren bietet realmath Aufgaben, die etwas weiter gehen.

Wie geht's?

Einfach auf Google nach realmath suchen oder "Hier" klicken, Klassenstufe (Mathe 5 bis 10) oder Thema (Mathe A bis Z) aussuchen, dann noch die passende Aufgabe und schon kann es losgehen.

Familienwettstreit:

Machen Sie doch einmal einen Familienwettkampf. Entweder (dafür benötigt jeder ein Endgerät) gleichzeitig oder wenn nicht genug Geräte vorhanden hintereinander. Sie suchen sich eine Aufgabe - "Kopfrechnen" geht immer - und dann wird auf Zeit gelöst. Wer schafft die meisten Punkte in 5 / 10 oder gar 15 Minuten. Denn für jede richtige Lösung gibt es Punkte - aber aufgepasst, nicht leichtsinnig werden, bei falscher Lösung gibt es Minuspunkte. Am Ende sieht man dann sofort, wer die meisten Punkte hat und kann - wenn man möchte - diese auch noch in einen Highscore eintragen. Dabei ist die richtige Namensangabe nicht erforderlich.

Probieren Sie es aus - viel Spaß - und fit im Kopf bleibt man auch.



Noch ein paar Anmerkungen zur Plattform:

Das Prinzip, auf dem realmath beruht, geht von 3 Lernschritten aus:

Schritt 1: Veranschaulichung

Viele können sich gar nicht vorstellen, was beim Addieren von Brüchen oder der Ermittlung eines Quadervolumens passiert, dazu dient eine "Visualisierung", die hilft, einen Überblick vom Geschehen zu bekommen.

Schritt 2: Üben

Übung macht den Meister oder ohne "Üben" geht es nicht. Das ist nun einmal so, bei realmath gibt es nach jeder gelösten Aufgabe eine Rückmeldung, ob falsch oder richtig und oft auch noch eine Korrektur, bei einigen Aufgaben ist auch ein Hilfebutton, falls man nicht weiter kommt. Ein Highlight von realmath ist die Highscoreliste, man kann sich mit anderen Vergleichen und vielleicht auch versuchen, auf Platz 1 zu kommen.

Schritt 3: Verstehen

Hier geht es darum, das Erlernte auf andere Situationen zu übertragen, die "Noch ein paar Anmerkungen".