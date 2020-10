Mathe 5 und stolz darauf

Gerade Mathematik ist bei Schülern oft nicht beliebt, denn man benötigt nun mal Grundlagenkenntnisse und die muss man trainieren. Wozu eigentlich? Es gibt doch genug Prominente, die sich damit brüsten, wegen einer 5 in Mathe sitzengeblieben zu sein. Es ist schon seltsam, dass Menschen auf Defizite stolz sind. Ist aber wahrscheinlich so eine Art Herdentrieb, der erste geht voran, die nächsten laufen hinterher und am Ende gehört es zum guten Ton, in Mathe schlecht zu sein.

Dabei kann Mathe richtig Spaß machen. Wenn man die Grundlagen kapiert hat, wird irgendwann faszinierend, Neues zu entdecken, denn die Welt steckt voller Mathematik und nicht nur in der Schule.

Grundlagen-Training

Damit ihr / Sie Gefallen an Mathe findet / finden, hier ein kleiner Tipp. Zum Eintrainieren der Grundlagen von Klasse 5 bis 10 eignet sich die Seite realmath hervorragend, einfach aufrufen, Klasse und Thema wählen und loslegen. Nach jeder gelösten Aufgabe gibt es die Rückmeldung, ob es richtig oder falsch war. Alles kostenlos und ohne Anmeldung oder Registrierung. Da man für richtig gelöste Aufgaben Punkte sammeln kann, sieht man gleich wie weit andere denn gekommen sind und das erste Mal in Mathe auf Platz 1 ist bestimmt etwas besonderes, wenn man sonst nicht das Genie in diesem Fach ist. Man kann auch kleine Wettkämpfe gegen Mama, Papa, Schwester oder besten Freund austragen. Wer schafft mehr in 10 Minuten? In den Herbstferien ist bestimmt ein kleines Zeitfenster, um Bruchrechnung zu üben, das kleine EinmalEins zu wiederholen oder endlich lineare Gleichungen lösen zu können. Also, macht euch ans Werk.

Mathe ist immer und überall

Was hat nun ein schottisches Highland-Rind mit Mathe zu tun. Auf der einen Seite ist es achsensymmetrisch, wenn auch nicht ganz genau, das könnt ihr ausprobieren, wenn ihr einmal eure rechte und einmal die linke Gesichtshälfte spiegelt, dann sieht man die Unterschiede, zudem kann man mit Vektoren die Windrichtung und auch das Auftreffen des Schattens auf den Boden berechnen. Ganz davon abgesehen, dass man das Gewicht in Tonnen, kg und g bestimmen kann, die Geschwindigkeit berechnen und den Abstand zu den Bäumen angeben kann, es fällt euch bestimmt auch noch jede Menge dazu ein.