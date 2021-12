150 Jahre Geschichte:

Die Blätter fielen immer früher, die Kastanien wurden weniger und zum Schluss sah man deutlich, dass sie krank war. Die Kastanie im Ortskern von Brechten. 150 Jahre stand sie hier, hat zwei Weltkriege überlebt und wenn sie erzählen könnte ... . Nun ist sie selbst Geschichte und vielleicht wird das ein oder andere Kind später einmal erzählen, wie es auf dem Hof unter dem großen Baum Kastanien gesammelt hat.

Das Wetter ist trübe an diesem Morgen und die Stimmung bei den Anwohnern wohl auch, denn ohne diese Kastanie kennt niemand den Hof.

150 Jahre hat sie auf dem Buckel, nun ist sie krank und muss gefällt werden, die Kastanie im Brechtener Dorfkern

hochgeladen von Martina Seeliger

9 Uhr: Der Baumdienst kommt und bereitet alles vor

Als das große Auto um die Ecke kommt, ist das Ende der Kastanie endgültig besiegelt, noch die Blumenkästen aus dem Weg räumen und den Laster in Position bringen.

hochgeladen von Martina Seeliger

Die erste Position ist nicht ideal, es muss noch einmal gedreht werden. Unterlegscheiben werden positioniert

hochgeladen von Martina Seeliger

und dann kann es in die Luft gehen.

hochgeladen von Martina Seeliger

9:22 Uhr: Die ersten Äste fallen

Noch ist die Krone stattlich, das wird sich in den nächsten Stunden ändern.

hochgeladen von Martina Seeliger

Die ersten Schnittstellen werden sichtbar und

hochgeladen von Martina Seeliger

Stück für Stück fällt auf den Boden.

hochgeladen von Martina Seeliger

von klein nach groß

hochgeladen von Martina Seeliger

auf dem Boden stapelt sich der Schnitt:

hochgeladen von Martina Seeliger

10 Uhr: Das Holz muss geschreddert werden

Der Haufen am Boden wird größer, doch Abhilfe naht, der zweite LKW biegt um die Ecke,

hochgeladen von Martina Seeliger

gut ausgestattet, um auch dicke Äste wie Streichhölzer zu zerkleinern.

hochgeladen von Martina Seeliger

10:15 Uhr: Man sieht, dass Teile der Krone fehlen

hochgeladen von Martina Seeliger

10:30 Uhr: Die Sonne kommt heraus,

als ob sie sich auch von der alten Kastanie verabschieden möchte, die Spuren des Schnitts sind mittlerweile deutlich erkennbar.

hochgeladen von Martina Seeliger

Beeindruckend, wie Ast für Ast verschwindet

hochgeladen von Martina Seeliger

11:15 Uhr: Es geht dem Ende zu:

hochgeladen von Martina Seeliger

Ein Flugzeug fliegt vorbei

hochgeladen von Martina Seeliger

ob man von oben sehen kann, was hier passiert?

11:30 Uhr: Ein Finger ist geblieben

hochgeladen von Martina Seeliger

11:45 Uhr: Nur noch der Stamm

hochgeladen von Martina Seeliger

und noch ein Stück kürzer

hochgeladen von Martina Seeliger

12 Uhr: Mittagspause mit dem Läuten der Glocken

und das nächste schwere Gerät rückt an, denn der Häcksler schafft diese Teile nicht

hochgeladen von Martina Seeliger

Danach beginnen die Aufräumarbeiten und um

13:15 Uhr: Das letzte Stück fällt

hochgeladen von Martina Seeliger

Kurze Zeit später ist alles verschwunden, kleine Äste, große Äste, der Stamm und selbst die Sägespäne sind verstaut und abtransportiert. Der Baumdienst hat ganze und gute Arbeit geleistet. Nur noch der mächtige Stumpf erinnert an einen 150jährigen Baum, der an einem Tag verschwand.

Am nächsten Morgen:

Die Vogelwelt ist verwirrt, in den umliegenden Hecken wimmelt es von Meisen, Sperlingen und Drosseln, die scheinbar auch den Baum vermissen.