Das „Derner Wäldchen“ nimmt Gestalt an. Auf der Wiese am Gneisenaupark soll ein kleines Naherholungsgebiet entstehen.

14 unterschiedliche Bäume sollen am Samstag, 7. März, bei einer erneuten Pflanzaktion seitens des Fördervereins „Gerne in Derne“ und der Bürgerwerkstatt Derne im „Derner Wäldchen“ an der Kornblumenstraße gepflanzt werden. Sechs Menschen aus Derne haben sich bereits als Baumpaten gemeldet.

Nun werden noch acht weitere Paten gesucht, die bereit sind, die Pflanzkosten und das Befestigungsmaterial in Höhe von 90 Euro pro Baum zu tragen. Sie können in Abstimmung mit den Verantwortlichen eine Baumart wählen.

Gründe für eine Baumpflanzung können ganz individuelle Anlässe haben, z.B. ein Hochzeitsjubiläum, ein runder Geburtstag, die Geburt eines Kindes usw. Jeder Baumpate erhält nach der Pflanzung eine individuell gestaltete Patenurkunde.

Die Pflanzungen werden auf Wunsch der Derner*innen von der Werkstatt „Über den Teichen“ durchgeführt, eine Einrichtung, die Menschen mit Behinderung eine Teilhabe und Eingliederung ins Arbeitsleben ermöglicht.

Interessenten können sich bis zum 5. Februar per E-Mail an derner-baumpaten@gmx.de oder mskender@stadtdo.de wenden. Auskünfte werden unter Tel. 0231/50-25007 erteilt.