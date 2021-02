Bild Zeitungen gibt kett den Namen Pott-Pirat

Das Piratenschiff nimmt weiter Fahrt auf, und der Pott-Pirat kann es kaum fassen das diese Geschichte so ein Ausmaß nimmt.Aber ich finde das diese Aktion mal was positives hat und man mal ein wenig lachen kann über die berichte die im Fernsehen und Zeitung ausgestrahlt werden, schließlich ist in den letzten Monaten sehr viel negatives auf der Welt passiert, da kommt ein wenig positiv verrücktes doch ganz gut an, der Pott-Pirat ist gespannt was da noch alles kommt, ich werde euch auf den laufenden halten, oder ihr seht das Piratenschiff demnächst ihrgend wo im TV nocheinmal, also bleibt gesund und bis Dene, ahio der Pott-Pirat