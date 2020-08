Nein, keine Dino-Schau wie zu Weihnachten im Fredenbaum-Park: Am Externberg in Eving sind jetzt die Echsen los! Dauerhaft!

Aus dem Wortspiel mit dem Namen der Straße „Externberg“ entstand das Thema „Berg der Echsen - Leben der Zauneidechsen“. Jetzt ist die Umgestaltung des Spielplatzes in der Grünanlage am Externberg in der Nähe des Evinger Parkwegs abgeschlossen.

Entstanden ist das Projekt des Grünflächenamtes im Auftrag des Büros für Kinder- und Jugendinteressen, das auch das pädagogische Konzept ausgearbeitet hat. Für die Spielgeräte haben sich Jugendamt und Bezirksvertretung die Kosten von rund 80.000 Euro fast geteilt. Für den

Garten- und Landschaftsbau kamen weitere 2.700 Euro aus dem Etat des Grünflächenamtes hinzu.

Diese Umgestaltung ist der Auftakt von mehreren Baumaßnahmen zur Um- bzw. Neugestaltung, die künftig noch im Park realisiert werden sollen. In die Jahre gekommene und teilweise aus Sicherheitsgründen demontierte Spielgeräte ließen den Spielplatz in der vergangenen Zeit für immer weniger Kinder und deren Spielbedürfnisse ausreichend nutzbar sein. Durch die nun fertig gestellte Umgestaltung sind wieder Kinder aller Altersgruppen angesprochen.

Inklusive Sandspielanlage als Echsen-Fels

Für die Allerkleinsten ist in der Nähe der Sitzbänke eine Sandspielanlage, der „Echsen-Fels“, installiert worden. Diese ist teilweise inklusiv nutzbar. Hier kann an einer kleinen Sandbaustelle gespielt werden und man kann sich dort auch verstecken.

Im Zugangsbereich zum Spielplatz wartet die „Echsen-Wand“ auf neue Nutzer. In einem Memory sind Beutetiere, Fressfeinde sowie die Lebensumstände der Zauneidechsen dargestellt und können paarweise einander zugeordnet werden. Und: Es gibt auch eine Murmelbahn neben dem Echsen-Memory. Einfach Murmeln von zuhause mitbringen.

Auf der angrenzenden Wiese können viele Kinder gleichzeitig auf einer großen Echse wippen. Im Sandspielbereich nebenan gibt es nun neben der Doppel-Schaukel und der Drehscheibe eine vielfältige Kletter- und Bewegungsspielanlage bis auf den angrenzenden Hügel, den „Echsen-Berg“ hinauf. Hier im Kletterstangen-Gewirr begegnen sich eine männliche (grüne) und eine weibliche (überwiegend braune) Zauneidechse.

Nun sind alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen eingeladen, den Spielplatz zu beleben - und dabei pfleglich mit ihm umzugehen. "Dann haben alle lange etwas davon", hofft Stadtsprecher Christian Schön.

Neben den Bürger*innen im direkten Parkumfeld kann diese Anlage nun auch wieder von den Kindern und Jugendlichen genutzt werden, die in der Nähe die Elisabeth-Grundschule, die Hauptschule Am Externberg, Kindertageseinrichtungen (u.a. AWO-Kita) oder die Jugendfreizeitstätte Eving besuchen.