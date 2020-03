Die beiden regionalen Wasserverbände Lippeverband und Emschergenossenschaft setzen im Rahmen der „Earth Hour“ 2020 am Samstag, 28. März, ein Zeichen für den Umweltschutz.

Im Dortmunder Nordosten bleibt zum Beispiel die markante grüne Außenbeleuchtung (beim Lippeverband) der Fauleier der Körne-Kläranlage Scharnhorst und die blaue (bei der Emschergenossenschaft) des Pumpwerks Evinger Bach ausgeschaltet. Übrigens nicht nur für eine Stunde, sondern sogar das ganze Wochenende über. Die beiden Verbände machen aus der „Earth Hour“ damit teilweise ein ganzes „Earth Weekend“.

In Dortmund werden zudem an der Phosphateliminationsanlage am Phoenix-See, an der Emscher-Kläranlage Deusen sowie an den weiteren Pumpwerken Osterholz und Dorstfeld am Wochenende die Außenbeleuchtungen abgeschaltet.