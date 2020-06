Nahezu 30° C Lufttemperatur am späten Nachmittag, 22° C hat das Wasser. Am ganztägig sommerlichen Mittwoch, am erst dritten Öffnungstag, war das vom Schwimmverein Derne betriebene Freibad Derne erstmals in dieser Corona-Saison 2020 mit erlaubten 120 Badegästen vollauf "ausgebucht".

Den "ganzen Tag" lang - das heißt: bis 17 Uhr - seien es insgesamt 185 gewesen, die im kühlen Nass des idyllisch gelegenen kleinen Freibad Derne, Im Sperrfeld 32, Abkühlung bzw. Schwimmspaß suchten, weiß die am Eingang mit dem Personenzähler ausgestattete Dame vom eigens engagierten Security-Dienstleister zu berichten. Regulär sind ansonsten 600 Gäste erlaubt.

Und so ziehen nun die einen ohne jegliches Abstandsproblem im Schwimmerbereich ihre Kurzbahnen. Andere, in der Regel Familien, plantschen oder relaxen im Nichtschwimmer-Teil oder auf den reichlich Platz bietenden Liegewiesen. Dort genießen die einen die Sonne, die anderen bevorzugen die eher schattigen Plätze unter Bäumen oder Sonnenschirmen, die sogar kostenfrei vom Verein verliehen werden.

Um 17 Uhr sind es so immerhin noch 85 Badegäste.

Und: Gäbe es nicht die erbetene telefonische Voranmeldung spätestens am Vortag (Tel. 0231/99332330), die Begrenzung der Besucherzahl sowie die der Badegäste-Zahl im Becken (30), Abstands- und Mundschutzgebot, die strikte Zugangskontrolle zum Freibad und die Beckenumzäunung mit Ein- und Ausgang, mehr Personal oder die gesperrte Rutsche, man könnte Corona glattweg mal vergessen.

Und so erwartet Jakob Krutsch, Badleiter und "Mädchen für alles" im Freibad Derne, angesichts weiterer Hitzetage für das kommende Wochenende schon mit 25° C Wassertemperatur eine noch größere Nachfrage.