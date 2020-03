Falken-Nest fürs Dach der Gesamtschule Scharnhorst

Ursprünglich hatten die Naturschützer der AGARD um Heinz Heitland (im Bild r.) und Herbert Stölzner (3.v.r.), die in den Stadtbezirken Scharnhorst und Brackel bereits 20 Bruthilfen für Turmfalken in Hochspannungsmasten, an Kirchen und anderen hohen Gebäuden angebracht haben, das "Lanstroper Ei" als nächsten Standort für den mit 160 Euro von der Bezirksvertretung Scharnhorst mitfinanzierten Nistkasten ausgeguckt.

Doch wegen der langwierigen Bauarbeiten am Greveler Wasserturm vermittelten Ratsvertreter Rüdiger Schmidt (2.v.l.) und seine Mitstreiterinnen Andrea Ivo (3.v.l.) und Anja Kirsch (2.v.r.) vom Schulförderverein einen Ersatzstandort für den so genannten Schwegler Brutkasten auf dem Dach der fünften Etage der Gesamtschule Scharnhorst.

Auch wenn das professionelle Anbringen der Falken-Nisthilfe hoch über dem Mackenrothweg noch aussteht, freute sich beim Pressetermin auch Gesamtschul-Leiter Nadim Al-Madani (l.), dass "ausgerechnet seine Schule" hierfür auserkoren worden ist. Hoffnung aller ist, dass der neue Nistkasten wie beispielsweise der schon seit 2002 regelmäßig beflogene Brutkasten am Malakow-Turm in Grevel mithilft, das Überleben dieser Falken-Art zu sichern.