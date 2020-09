Der Freundeskreis Fredebaumpark e.V. bietet anlässlich des Denkmaltages (13.9.) zum einen den online auf denkmaltag.dortmund.de gezeigten Jubiläumsfilm "Fredenbaum ein Nordstadttraum!“ Der Sonntag für etwa einen Monat freigeschaltete Film des Freundeskreises zeigt Bilder von der grünen Oase zwischen Nordstadt, Lindenhhorst und Kanal und gibt darüber hinaus einen ausführlichen Einblick in die Geschichte des Parks.



Vor Ort bietet zum anderen der stellvertretende Vereinsvorsitzende Manfred Kreuzholz um 14 und 16 Uhr zwei etwa einstündige barrierefreie Führungen zur Geschichte des Parks für jeweils maximal 15 Personen an. Treffpunkt ist am Parkeingang Ecke Schützen-/Beethovenstraße. Eine Anmeldung mit Kontaktdaten per E-Mail an manfredkreuzholz@t-online.de ist erwünscht.

Der 1,50-m-Mindestabstand ist einzuhalten und ggf. ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.