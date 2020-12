Da der Artikel in Brambauer so viel Anklang fand, ist er vielleicht auch für den Dortmunder Norden interessant, liegt ja gleich um die Ecke. Ursprünglich hatte der Holzwurm Bodo übrigens seine Zelte in Dortmund Hombruch aufgeschlagen.

Bewegt man sich von Brechten aus durch Brambauer in Richtung Waltrop und biegt nach dem Ortsausgangsschild links in die Rottstraße Richtung Brockenscheidt ab, so kommt man auf der linken Seite an einer alten Scheune vorbei. Hier hat er seine Werkstatt eingerichtet, der Holzwurm BODO.

Holzwurm BODO:

Corona macht auch ihm zu schaffen, denn Schulen und Kindergärten, die sonst mit ihren Gruppen und Klassen zu ihm kommen, um gemeinsam ein Vogelhaus oder Insektenhotel zu bauen und anschließend im Garten oder auf dem Schulhof anzubringen, sind rar in diesen Zeiten. Wenn man mit ihm spricht merkt man genau das, der Umgang mit den Kindern fehlt ihm. Er zeigt ihnen, wie man mit einfachen Handgriffen aus einem Stück Holz ein Insektenhotel baut und wenn alles fertig ist geht es mit dem Förster in den Wald, um einen geeigneten Platz zu finden.

Nützlich und kreativ:

Die Sachen die er baut, sind nicht nur kreativ sondern auch durchaus nützlich. Da sind zum einen Futterhäuschen, die jetzt im Winter aktuell sind, gleich in mehreren Varianten, große für den Garten, aber auch kleinere auf einem Stamm, die man auf den Balkon stellen kann, nicht zu vergessen die Aufhänger für Obst oder Paprika und für Fett-Körner-Mischungen. Zum anderen gibt es Insektenhäuser und Nistkästen in vielen Variationen, aber auch Gartendekoration aus Holz.

upcycling, aus alten Brettern werden Weihnachtssterne

Kreativ und umweltbewusst:

Die kreativen Kreationen sind zumeist aus Holzresten angefertigt, die sonst auf der Kippe landen würden, upcycling (Umwandlung von Abgfallprodukten in neuwertige Produkte) auf hohem Niveau. Wenn Sie neugierig geworden sind, gehen Sie doch einmal stöbern, jeweils freitags bis sonntags von 9:30 bis 14 Uhr öffnet der Holzwurm das Tor der alten Scheune in der Rottstraße in Waltrop.

macht neugierig auf mehr: Ein Blick in das geöffnete Scheunentor.

