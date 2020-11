Eine kostenlose Grün- und Baumschnitt-Annahme bietet die Entsorgung Dortmund (EDG) am Samstag, 21. November, von 7 bis 17 Uhr am Wertstoffzentrum Pottgießerstraße 20 in Lindenhorst nördlich des Fredenbaum-Parks an.

Es gelten besondere Regelungen zum Gesundheitsschutz der Kund*innen und Mitarbeiter*innen. Auf dem Gelände müssen ein Mund-Nasen-Schutz getragen und die Abstandsregeln eingehalten werden.

Die Abgabemenge ist auf haushaltsübliche Mengen, eine Pkw-Ladung, beschränkt. Die Anlieferung erfolgt kontaktlos, nach dem Einlass kann der Grünschnitt direkt entladen werden.

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, sollten die Kund*innen unbedingt den gesamten Anlieferungszeitraum bis 17 Uhr nutzen. Und: Grünschnitt wird nur am 21. November und nur am Wertstoffzentrum Pottgießerstraße kostenlos angenommen.

Die EDG bittet zudem darum, sich unnötige Wege zur Pottgießerstraße zu ersparen und nicht schon vor dem 21. November Grünschnitt anzuliefern. Aus organisatorischen Gründen findet am Aktionstag auch kein Verkauf von Kompost, Bio-Tüten oder Laubsäcken statt.

Die nächste kostenlose Grünschnittabgabe findet dann übrigens am 13. März 2021 ebenfalls auf dem Gelände des Wertstoffzentrums Pottgießerstraße statt.

Weitere Infos bei der EDG unter Tel. 0231/9111-111 und online auf www.edg.de.