Da Brechten und der Vorort Brambauer viele Berührungspunkte haben, passt dieser Bericht, der in ähnlicher Form unter Lünen erschien, auch nach Dortmund-Nord.

Start am Kirchplatz:

Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als mein Spaziergang in die Felder begann. Erkennt man am folgenden Bild, denn das Ensemble vom Kirchplatz liegt im Schatten.

Auf einem Foto in die andere Richtung kündigt sich Morgenröte zwischen den Häusern an.

Auch in den Feldern zeigt sich das erste Rot, zwischen den Bäumen dreht sich ein Windrad.

Kurze Zeit später zeigt sich die Sonne, die Konturen der Schneewehen werden sichtbar und der Schnee beginnt zu glitzern. Sträucher und Hecken sind noch von Raureif überzogen.

Neben der aufgehenden Sonne sieht man vom Wulfskamp das Schachtgerüst von Gneisenau.

Sonnenaufgang, rechts das Schachtgerüst von Gneisenau

Auf der anderen Seite werden die Rauchschwaden des Lüner Kraftwerks rosa eingefärbt.

Als die Sonne komplett zu sehen ist, gibt es ohne "Filter" keine Möglichkeit mehr ins Gegenlicht zu fotografieren, zu hell.

Der Wind hat kräftig geweht in den letzten Tagen, die Gräben neben den Straßen sind gefüllt mit Schnee, man erkennt sie nicht mehr.

Es gibt noch mehr zu sehen, daher sind im Anhang noch weitere Bilder, ich ende hier mit dem Bild vom Anfang, allerdings etwa eine Stunde später im Sonnenschein.