Das städtische Grünflächenamt hat über anstehende Fällungen nicht mehr verkehrssicherer Bäume auf städtischen Grundstücken unter anderem im Stadtbezirk Eving informiert.

Überwiegend Morschungen und Faulstellen in Stämmen und Kronen wurden festgestellt, etliche Bäume sind in Teilen bereits so trocken, dass ihre Standsicherheit nicht mehr gegeben ist.

Folgende zu fällende Bäume wurden bereits mit orangefarbener Banderole und Farbkreuz gekennzeichnet: am Fußweg an der Herrekestraße in Lindenhorst ein Ahorn zwei Kirschbäume und drei Birken, in der Evinger Grünanlage an der Burgholzstraße eine Erle und eine Buche, in Brechten am Schiffhorst, in Höhe Haus Nr. 194, ein Ahorn, an der Förderschule am Gretelweg 35 in Kemminghausen eine Birke, sowie in Eving an der Württemberger Straße 8 ein Ahorn sowie an der Mosaik-Grundschule, Oesterfeldstraße 131, eine Eiche und eine Kastanie.

Die gefällten Bäume sollen durch neue ersetzt werden.