Hallo,das WDR hat am 27.01.2021 ein Bericht über das Piratenschiff gedreht, was enorm gut an kam.Das es so gut angekommen ist hätte ich mir nicht mal im Traum vorgestellt, alles fing damit an das wir die Idee hatten etwas außergewöhnliches zu Bauen, das Projekt begann im Frühjahr 2019, die Arbeiten zogen sich über 7 Wochen bis es In"See"stechen konnte, wir tauften das Schiff bei einer riesen Party mit dem Namen MS Cooper. Namensvetter von unseren Dackel, der "freiwillig" Platz machte für das riesen Schiff, auf der Fläche war cooper's Gehege. Das Piratenschiff dient nun für Familiere Feierlichkeiten, und 1 mal im Jahr steigt hier eine Piraten Party mit kostüme und Rum, das ganze Projekt hat einiges an Euro gekostet, und das ganze haben wir aus freier Hand gebaut, es gibt kein Bauplan oder sonstiges, für nacharmer entfehle ich sehr viel Platz im Garten und gute Mitarbeiter, und ein paar gold Taler wären auch nicht schlecht, die genauen

Maßen vom Schiff sind,

8 Meter lang, 2,50 breit, und ca. 4 Meter hoch. Es sind 30 Meter lichterschlauch angebracht, und 3 lichter Netze mit ca. 2000 biernchen.So ein Projekt bedeutet auch viel Arbeit, da das ganze aus Holz ist, muss es 2 mal im Jahr imprektniert werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim nachbauen und viel Spaß mit dem Bericht, gruß Hans kett