Im Rahmen der traditionellen Aktion hat der Verein Freundeskreis Fredenbaumpark in Zusammenarbeit mit dem Grünflächenamt der Stadt am Donnerstag (10.12.) wieder einmal den Baum des Jahres im Fredenbaum-Park gepflanzt. Baum des Jahres 2020 ist die Robinie.

Die Robinie, deren lateinischer Name Robinia pseudoacacia lautet, ist ein sommergrüner Laubbaum, der im Freistand Wuchshöhen von bis zu 20 Meter erreichen kann. Ursprünglich war die Robinie in Nordamerika beheimatet, aber bereits seit etwa 400 Jahren ist sie auch in Europa zuhause. Auch wildwachsende Bestände kommen vor.

Unter dem Aspekt des Artenschutzes, zählt die Robinie zu den so genannten „Bienenweiden-Pflanzen“ und wird von den Imkern aufgrund ihres hohen Zuckerwertes geschätzt.

Der Freundeskreis Fredenbaumpark e.V. hat schon vor längerer Zeit die schöne Tradition ins Leben gerufen und pflanzt in jedem Jahr den entsprechenden Baum des Jahres. Der bestehende Baumlehrpfad im Fredenbaum-Park zwischen Lindenhorst, Nordstadt und Dortmund-Ems-Kanal bekommt damit immer wieder Zuwachs.

Grundgedanke und Anlass der Spende des Freundeskreises ist es, in einer sich klimatisch verändernden Welt mit der jährlichen Baumpflanzung einen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und zur ökologischen Aufwertung und Bereicherung der Artenvielfalt zu leisten.

Bei der Pflanzaktion waren auch der Freundeskreis-Vorsitzende und pensionierte ehemalige Dortmunder Umweltamtsleiter Dr. Wilhelm Grote und sein Stellvertreter Manfred Kreutzholz mit dabei. Den Mitgliedern des Freundeskreises Fredenbaumpark überreichte Ulrich Finger, Amtsleiter des Grünflächenamtes, ein Zertifikat für diesen Beitrag zur Erhaltung von Natur und Umwelt.