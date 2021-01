Schneefall

So macht ein Sonntags Spaziergang Spaß, ein wenig Schnee und die Wälder rund um dortmund lanstrop waren sehr gut besucht, man konnte richtig spüren wie gut es den Menschen tat, ein wenig abschalten zu können. Das ständige Gefühl im Nacken zu haben das corona einen ein ungutes Gefühl gibt schien in dieser Phase fast wie weggeblasen zu sein, nur schade das der Schnee so schnell wieder weg war.