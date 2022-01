Spurenlesen wie Indianer

ist eines der Kapitel im Winterheft der Naturdetektive des Bundesamts für Naturschutz. Oft kann man die Tiere, die in der Natur unterwegs sind nicht sehen, aber sie hinterlassen Spuren.

Im Schnee kann man sie besonders gut entdecken, aber auch in Pfützen mit matschigem Untergrund.

Um sie zu erkennen benötigt man ein paar Hilfestellungen und Vergleichsabbildungen und all dies findet man im Kinatschu (Ki für Kinder und natschu für Naturschutz) Winter-Heft.

Es gibt aber auch Interessantes zu Frischlingen, Winterschläfern oder Vögeln.

Das Heft kann unter: "bfn - Naturdetektive" als pdf kostenlos heruntergeladen werden. Die Druckausgabe ist leider schon vergriffen.