In der Vortragsreihe über heimische Heilpflanzen findet am Dienstag, 27. Oktober, um 18.30 ein Vortrag über die Wegwarte in der Phytaro Heilpflanzenschule, Im Karrenberg 56, statt.

Kräuterfachfrau Claudia Backenecker berichtet wieder viel Wissenswertes, dazu gibt es viele Geschichten und Anekdoten. Kostenbeitrag pro Abend 8 Euro als Spende für den Dortmunder Heilpflanzengarten in Kirchderne.

Anmeldung unter Tel. 0231/88086613 oder per E-Mail an kontakt@phytaro.de.