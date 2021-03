Blässhühner am Kanal:

Blässhühner (auch Blesshuhn oder Wasserhühnchen) sind bei uns das ganze Jahr über heimisch, daher kann man sie nahezu überall am Kanal - Blässhühner bevorzugen stehende oder langsam fließende Gewässer - häufig beobachten. Unbekannt war mir bisher, dass einige Blässhühner Zugvögel sind, denn es gibt Gegenden in denen Blässhühner nur brüten (Nordeuropa, Mittelasien) und Gegenden, in denen sie nur ihren Winter verbringen (südliches Asien und Afrika).

Namensgebung:

Seinen Namen hat das Blässhuhn von der Blesse über dem Schnabel, die man auf den Fotos gut erkennen kann.

gut zu erkennen ist auch die dunkel rot bis braun gefärbte Iris der Augen

hochgeladen von Martina Seeliger

Futtersuche:

Blässhühner sind Allesfresser, ernähren sich also von Moos und Pflanzen am Ufer sowie von Schnecken und kleinen Fischen. Das hier zu sehende hatte aber Hunger auf Unterwasserkost. Entweder Algen oder kleine Fische, aufmerksam beobachtete es das Terrain unter sich und schwupp, Schwung genommmen und abgetaucht:

... und es hat blubb gemacht

hochgeladen von Martina Seeliger

Schaut man genau, kann man die Füße erkennen. Bei dem nächsten Versuch ging es nicht ganz unter Wasser, sondern nur der Oberkörper tauchte zur Nahrungssuche im Wasser unter.

Futtersuche, die paddelnden Füße halten das Hühnchen unter Wasser

hochgeladen von Martina Seeliger

Da fällt einem gleich das Kinderlied "Alle meine Entchen" ein, auch wenn Blässhühner nicht zu den Enten sondern den Rallen gehören.