Zur letzten Sitzung der Wahlperiode kommen die Mitglieder der Bezirksvertretung (BV) Eving in alter Besetzung am Dienstag, 22. September, ab 16 Uhr in der Bezirksverwaltungsstelle Eving, August-Wagner-Platz 4, zusammen.

Auf der Tagesordnung stehen u.a. Anträge bezüglich der finanziellen Unterstützung für die AWO-Jugendwohngruppe Eving und diverser Sportvereine, eine ganze Reihe von Sachstandsberichten der Verwaltung, u.a. zur Belebung der Plätze in der Evinger Mitte, dazu mehrere Eingaben aus der Bürgerschaft und zwei Empfehlungen des Seniorenbeirats. Auftakt ist mit der Einwohnerfragestunde.

Konstituierende Sitzung der neu gewählten BV Eving ist dann erst am 10. November (16 Uhr) in der Verwaltungsstelle Eving.