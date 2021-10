Auf eine außergewöhnliche Mission in Berlin sind Christina Groth (Leitung) und Marion Hering (Stabstelle) von der Werkhof Projekt gGmbH in Derne, Abbasse So, der ehemalige Leiter des Übergangswohnheims in Derne, sowie Dieter Schulze, Schulleiter des Werkstatt-Berufskollegs Unna, gegangen. Das Quartett war zu Gast in der Botschaft des Senegals.



Ausgangspunkt für ihre gemeinsame Mission war die Tatsache, dass junge Menschen aus dem Senegal in der Regel keine dauerhaften Bleiberechte in Deutschland erhalten. Sie müssen irgendwann wieder zurück in das westafrikanische Land.

Also, was tun? Die Idee ist, junge Menschen aus dem Senegal fort- und auszubilden, damit sie berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben und sich mit diesen Fertigkeiten im Senegal eine neue berufliche Existenz aufbauen können.

Aus diesem Grunde war die Arbeitsgruppe aus Dortmund und Unna von S.E. Cheikh Tidiane Sall, dem Botschafter der Republik Senegal, jetzt in die Botschaft nach Berlin eingeladen worden. Strategisches Ziel ist, die jungen Menschen qualifiziert auf die Rückkehr in den Senegal vorzubereiten und im Senegal ein Kompetenzzentrum aufzubauen, wofür ein dortiger Partner gefunden werden muss.

Besonders interessant waren für den Botschafter die Erfahrungen des Werkstatt-Berufskollegs im Aufbau einer Berufsschule im westafrikanischen Nachbarland Gambia, das vom Senegal komplett umgeben ist. Dies zeigte dem Botschafter, dass die deutsche Arbeitsgruppe die Bedingungen in diesem westafrikanischen Bereich kennt.

Die Fragen der beruflichen Bildung und die positiven Auswirkungen mehrerer Jahrzehnte in der deutschen dualen Ausbildung haben großen Vorbildcharakter auch im Senegal. Gepaart mit der fast 40-jährigen Erfahrung des Werkhofs im Bereich Berufsorientierung und Qualifizierung verschiedener Zielgruppen, sagte der Botschafter überzeugt seine Unterstützung für die Pläne des Werkhof Projekts zu.