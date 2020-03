Zur nächsten Sitzung kommt die Bezirksvertretung (BV) Eving am Dienstag, 17. März, um 16 Uhr im Sitzungssaal in der Bezirksverwaltungsstelle Eving (Zimmer 8), August-Wagner-Platz 2-4, zusammen. Los geht's in gewohnter Weise mit der maximal 30-minütigen Einwohnerfragestunde.

In diversen Vorlagen auf der Tagesordnung geht es um die Verwendung der BV-eigenen Haushaltsmittel im Rahmen des Dortmunder Doppel-Haushalts 2020/21. SPD, CDU und Grüne haben jeweils lange Vorschlagslisten hierzu vorgelegt. Bezirksbürgermeister Oliver Stens (SPD) beantragt, dem TuS Eving-Lindenhorst einen Überbrückungskredit (6128, 40 €) im Zuge der Umrüstung seiner Flutlichtanlage zu gewähren.

Wie auch die BV Scharnhorst (17.3., 15.30 Uhr, Franziskus-Zentrum) befasst sich die BV Eving mit den allgemeinen Verwaltungsvorlagen zum Sachstand der Anmeldungen zu Grundschulen, zur Sportentwicklungsplanung, zu den Kita-Angebotsstrukturen und zum Modell der Anerkennungskultur (Ehrenamtskarte etc.) in Dortmund.