Corona, oder ist da mehr

Erst wurde der Coronavirus klein geredet von Herrn Spahn, und nun wird alles abgeriegelt, was steckt dahinter, in den Medien wird auch nichts mehr aus den betroffen Länder gezeigt, wieso wird nur die Hälfte erzählt, Fußball Spiele werden von Zuschauern ausgeschlossen, aber in den Städten darf man rumlaufen, da passt doch was nicht zusammen