Neue Zeiten brechen im Rat an. Direktmandate, die die Grünen vornehmlich in der Innenstadt und die CDU im Dortmunder Süden erringen konnten, sprechen Bände. Die drei größten Ratsfraktionen SPD (27), Grüne (22) und CDU (20) nähern sich so hinsichtlich der Sitzverteilung weiter an. Doch die beiden nördlichen Dortmunder Bezirke Eving und Scharnhorst bleiben (noch) Bastionen der SPD.

In den drei Evinger Rats-Wahlbezirken 11 (plus Deusen), 12 und 13 sicherten sich die Sozialdemokrat*innen Andrea Keßler (37,91 %), Hendrik Berndsen (42,51 %) und Carsten Giebel (33,73 %) die jeweiligen Direktmandate mit deutlichem Vorsprung auf die anderen Parteien; zudem liegt die SPD mit ihren Ergebnissen hier deutlich über ihrem Dortmunder Gesamtergebnis bei der Ratswahl (29,96 %).

Ähnlich sieht es im Stadtbezirk Scharnhorst aus: In den dortigen drei Rats-Wahlbezirken 14, 15 und 16 holten Anja Kirsch (37,17 %), Olaf Schlienkamp (41,83 %) und Rüdiger Schmidt (32,87 %) jeweils das Direktmandat für die SPD.

Hendrik Berndsen und Olaf Schlienkamp schafften zudem die einzigen SPD-Ergebnisse jenseits der 40-%-Marke. Besser schnitt indes noch Christdemokrat Thorsten Hoffmann mit 43,11 % im Wahlbezirk 30 (Kirchhörde) ab.

In Eving wie in Scharnhorst landeten die Kandidaten der CDU jeweils auf Platz 2, ausgenommen den Wahlkreis 12, wo nun die Grünen knapp vor der Union landeten. Zudem schaffte die AfD neben dem Mengeder Wahlbezirk 40 (10,14 %) in den beiden Nord-Ratswahlkreisen 12 und 15 mit jeweils 10,13 % Zustimmung ihre einzigen zweistelligen Ergebnisse in der Stadt.

Mit 43,27 % bzw. 42,05 % Zustimmung erzielte auch Thomas Westphal, OB-Kandidat der Dortmunder SPD, in den Bezirken Eving und Scharnhorst seine beiden besten Ergebnisse stadtweit (35,87 %).

Mit einer Rats-Wahlbeteiligung von unter 40 % - 39,17 % in Scharnhorst und 39,64 % in Eving - lagen beide Nord-Stadtbezirke deutlich unter dem Dortmunder Durchschnitt (47,05 %); nur die Innenstadt-Nord (24,49 %) lag noch klar dahinter auf dem letzten Platz.

Auch hinsichtlich der Wahl der jeweiligen Bezirksvertretungen liegt die SPD in Eving (38,65 %) und Scharnhorst (37,59 %) weiterhin klar vorn und sicherte sich ihre beiden besten BV-Wahlergebnisse in Dortmund - anders als andernorts in Dortmund noch mit klarem Abstand zu CDU und Grünen auf den Plätzen. Vorbei sind aber auch hier die Zeiten absoluter Mehrheiten in den 19-köpfigen Stadtbezirks-Gremien im Norden, zudem sind nun gleich diverse Kleinparteien vertreten:

BV Eving: SPD 7, CDU 4, Grüne 3, AfD 1, Linke 1, BVT 1, FDP 1 und Die Rechte 1.

BV Scharnhorst: SPD 7, CDU 4, Grüne 3, AfD 2, Linke 1, FDP 1, und Die Partei 1.