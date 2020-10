Gabi Hammacher ist alte und neue Fraktionsvorsitzende der SPD in der Bezirksvertretung (BV) Eving. Sie wurde in der konstituierenden Fraktionssitzung in geheimer Wahl einstimmig gewählt. Ihr Stellvertreter bleibt Peter Wieseler, auch dieser wurde ohne Gegenstimmen gewählt.

Jünger und weiblicher ist die „neue“ Evinger SPD-Fraktion. Vier Frauen und drei Männer bilden das Team für die jetzt beginnende Wahlperiode. "Die drei Neuen, Stefanie Wendt, Denise Pelzer und Sebastian Kieninger sorgen für eine deutliche Verjüngung der Fraktion. Mit Doris Giebel und Oliver Stens gehören außerdem noch zwei erfahrene BV Mitglieder der Fraktion an", befindet SPD-Stadtbezirksvorsitzender Uli Dettmann.

Die SPD biete allen demokratischen Kräften in der Bezirksvertretung eine Vertrauensvolle Zusammenarbeit im Interesse der Evinger Bürgerinnen und Bürger an, ergänzt Dettmann: "Die Themen Bildung, Verkehr, Wohnen sowie die Förderung des Vereinslebens bleiben auch weiterhin Arbeitsschwerpunkte."

In der ersten und konstituierenden Sitzung der neuen Bezirksvertretung Eving am 10. November werde die SPD den amtierenden Bezirksbürgermeister Oliver Stens erneut für dieses Amt vorschlagen, kündigte Uli Dettmann an. Auch diese Nominierung erfolgte einstimmig.

Auf die Nachfrage des Nord-Anzeigers, ob es bereits Gespräche beziehungsweise Absprachen der SPD mit anderen in der BV Eving vertretenen Fraktionen bzw. Parteien bezüglich der Bezirksvorsteher-/in-Wahl gegeben hat antwortete Dettmann: "Die SPD wird offen auf alle demokratischen Kräfte in der BV zugehen. Festlegungen gibt es derzeit nicht."