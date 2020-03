Unter dem Motto „Dialog für Eving - gemeinsam unseren Stadtbezirk weiterentwickeln“ fand im Anschluss an die Kranzniederlegung am Ebert-Denkmal am Sonntag (1.3.) der diesjährige Jahresempfang des SPD-Stadtbezirks Eving im Kleingärtner-Vereinsheim "Zur Sonnenseite" statt.

Fast 100 Evinger Akteur*innen aus Vereinen, Gewerbe, Sozialverbänden, Gewerkschaften, Kirchen und den Evinger Ortsvereinen waren erschienen. Das Kennenlernen und der zwanglose Austausch der Evinger*innen stand auch diesmal wieder im Mittelpunkt.

Zu Beginn begrüßte der SPD-Stadtbezirksvorsitzende Uli Dettmann die Gäste. Er formulierte die Hoffnung, dass mit dieser Form der Veranstaltung Brücken zwischen den verschiedenen Akteur*innen im Interesse des Stadtbezirks gebaut werden.

Thomas Westphal, OB-Kandidat der Dortmunder SPD, gab den Anwesenden dann einen Ausblick auf das politische Jahr 2020. Er verwies auf die bisherigen Erfolge bei der Bewältigung des Strukturwandels. Dies gilt es nicht nur zu bewahren, sondern die zukünftigen Herausforderungen engagiert anzugehen. Dabei ist neben der Schaffung weiterer Arbeitsplätze, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum eine Kernaufgabe. Angesichts der Ereignisse in Thüringen und der schrecklichen Morde von Hanau rief er dazu auf, sich allen nationalistischen Tendenzen entgegenzustellen.