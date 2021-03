Zur nächsten öffentlichen Sitzung kommen die Mitglieder der Bezirksvertretung (BV) Eving unter den erforderlichen Coronaschutz-Auflagen am Mittwoch, 10. März, um 16 Uhr in der Mensa des Evinger Heisenberg-Gymnasiums, Preußische Str. 225, zusammen.

Nach der Bestellung der Schriftführung zum Sitzungsauftakt ist die Einwohnerfragestunde pandemiebedingt auf maximal 15 Minuten beschränkt.

Bericht zur Digitalisierung des Stadtbezirks

Auf Antrag der Grünen soll ein Vertreter der Verwaltung zur Digitalisierung des Stadtbezirks Eving Bericht erstatten. Bemängelt werden vor allem die vielen "weißen Flecken" in Sachen Glasfaser- und schnellem Internetanschluss, was neben allen Bürger*innen vor allem Gewerbetreibende betrifft.

Auskünfte seitens der Verwaltung erhofft sich die BV auf Antrag der Grünen zudem vom Bericht zur Entwicklung und zu den Perspektiven des 2014 in der Märchensiedlung gestarteten ersten Netzwerks „INFamilie“ und auch zur Frage, wie die BV Eving das Netzwerk sinnvoll unterstützen könnte.

Tempo-Displays an drei Standorten geplant

Als mögliche Standorte für dynamische Rückmeldesysteme für Verkehrsteilnehmer - das sind Geschwindigkeitsanzeige-Anlagen, kurz meist nur als Dialogdisplays bezeichnet - schlägt die Verwaltung nach Prüfung konkret die beiden Standorte Grävingholzstraße, Höhe Flurstück Telgenweg 6/8, und Holthauser Straße 157 vor. Für hier jeweils notwendige solarbetriebene Displays müsste die BV zusammen 16.400 Euro zur Verfügung stellen. Nach abgeschlossenem Endausbau der Nelly-Sachs-Straße in der Brechtener Heide könnte hier für 5200 Euro an einer Straßenleuchte ein drittes Display realisiert werden.

Per interfraktionellem Antrag machen sich SPD, CDU und Grüne für die Aufstellung von vier sogenannten Streetbuddys stark, Warnfiguren, die am katholischen Brechtener Kindergarten St. Antonius die Autofahrer und speziell den Lkw-Verkehr auf hier spielende Kindergartenkinder aufmerksam machen sollen.

Mittel in Höhe von 10.000 Euro beantragen die Grünen, damit die Verwaltung vor allem in Brechten, in Holthausen und im Grävingholz weitere Ruhebänke, möglichst mit Papierkörben, aufstellen kann. Als Standorte werden auf Wunsch meist älter Bürger*innen folgende Örtlichkeiten vorgeschlagen: Widumer Straße zwischen Gemeindehaus und Aldi am Lutherstein, zwischen Rewe und Schiffhorst am Übergang der Stadtbahn, Auf dem Gummel in Höhe Haus Nummer 37, an der Hanebeckstraße zwischen Wulfskamp und Wülferichstraße mit Sicht über ganz Dortmund, innerhalb des Grävingholzes und auf dessen Westseite zwischen Zum Stadtwald und Neuholthauser Weg sowie an der Straße Auf dem Brink.

460 Meter neue Straßen im Baugebiet Am Eckey

Auf der Tagesordnung steht zudem die Verwaltungsvorlage zum Ausbau der Erschließungsanlage "Am Eckey - Ev148". Hintergrund ist das geplante Neubaugebiet mit 18 Doppelhaushälften und fünf Einzelhäusern auf dem Areal des ehemaligen Bergstadions nördlich des Winterkampweges. Für rund 545.000 Euro soll die öffentliche Erschließung, ausschließlich aus Richtung Norden über die Bergstraße und die Straße Am Heuningsfeld, erfolgen. Geschaffen werden sollen gepflasterte Mischverkehrsflächen mit einer Breite von 5,50 Meter und mit öffentlichen Stellplätzen ausgestattet. Zwei geplante Wendeanlagen werden per Fuß - und Radweg miteinander verbunden, ein weiterer Fuß- und Radweg wird das neue Wohngebiet an den Winterkampweg anbinden. Die Gesamtlänge der auszubauenden Verkehrsflächen beträgt ungefähr 460 Meter. Aktuell erfolgt dort der Austausch des mit Schadstoffen belasteten Bodens (der Nord-Anzeiger und der Lokalkompass berichteten).

Aufgestellt werden soll zudem der erweiterte Bebauungsplan "Ev 152 - östlich und westlich Am Katzenbuckel". Geschaffen werden sollen hier in Eving die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Gemeindezentrums, eines Kindergartens und für rund 40 Wohneinheiten.

Im Rahmen der weiter geführten Bauleitplanung steht auch der Bebauungsplan "Ev 150 - Burgweg" auf der Tagesordnung der BV.

Befassen werden sich die Evinger Bezirksvertreter*innen zudem u.a. mit den allgemeinen Verwaltungsvorlagen zum Anmeldeverfahren an den Grundschulen und zum Kita-Angebot, zur Bewerbung als UNESCO-Weltkulturerbe "Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet" und zu den Jahresarbeitsprogrammen der Tiefbauer und des Grünflächenamtes.