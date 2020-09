Der Bolzplatz war deutlich in die Jahre gekommen und nicht mehr verkehrssicher. Das Grünflächenamt hat den Platz an der Elisabeth-Grundschule an der Lothringer Straße in Eving nun in ein Multifunktionsspielfeld verwandelt. Am heutigen Donnerstag (17.9.) ist er von Vertretern der anliegenden Schulen, Grün- und Schulverwaltungsamt nun offiziell übergeben und eingeweiht worden.



Statt des nicht mehr bespielbaren Flickenteppichs ohne Markierung und mit marodem Zaun erstrahlt nun ein Multifunktions-Spielfeld mit zwei Toren und zwei Streetball-Feldern mit vier Basketballkörben. Neuer Kunststoffbelag und Spielfeld-Linierung inklusive. Auch der Zaun wurde erneuert, Zugänge sowohl von der Elisabeth-Grundschule als auch von der benachbarten Hauptschule Am Externberg aus geschaffen.

Das neue Feld soll nicht nur Sportunterricht und Pausengestaltung der Schüler*innen, sondern auch ihre Freizeit bereichern. Im Vorfeld hatten sich nicht nur die Schulen, sondern auch das Schüler*innen-Parlament und die Schulpflegschaft für einen neuen Bolzplatz stark gemacht.

Für die Renovierung der Sport- und Aktionsfläche wurden mitsamt seiner neuen Ausstattung rund 150.000 Euro investiert.