Der Ortsverband Eving von Bündnis 90/Die Grünen lädt für den 19. September ein zur Aktion „Raus aus dem Haus und ab auf die Spiel-Straße!“

Die Oberadener Straße, eine Parallelstraße der Evinger Straße (B54), wird hierbei am Sonntag, 19. September, zwischen 14 und 17 Uhr zu einer temporären Spielstraße ohne Autos. In dieser Zeit gehört die Straße den Kindern zum Spielen, Roller oder Bobbycar fahren, zum Malen usw.

Die Grünen in Eving laden insbesondere die Anwohner*innen ein, mit ihren Kindern gemeinsam teilzunehmen und auszuprobieren, was man alles auf einer Spielstraße machen kann. "Dabei können Spielsachen selbst mitgebracht werden. Gerne auch ein Klappstuhl für die Älteren und Kaffee und Kuchen", so Ortsverbands-Sprecherin Gisela Sichelschmidt. Anlass für die Aktion seien eine zunehmende Verkehrsbelastung der Oberadener Straße und die Konflikte, die dadurch für Anwohner*innen, Fußgänger*innen, Radfahrer*innen und vor allem Kinder – auch im Bereich der hier ansässigen Kindertagesstätte - entstehen.

Begleitet wird die Aktion im Zeichen des Wahlkampfes auch von der grünen Bundestagskandidatin Anke Weber.