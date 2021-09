Der Neubau eines Technikzentrums der Feuerwehr in Eving-Lindenhorst nimmt konkrete Formen an. Darüber hinaus wird auf dem Gelände ein neues, zentrales Großlager für Materialen aus dem Katastrophenschutz entstehen. Standorte sind an Seiler- und Lütge Heidestraße

SPD: "Für optimaleArbeitsbedingungen"

„Wir haben uns im Sommer 2021 das marode Gebäude der Kfz- und Gerätewerkstatt in Marten angesehen. Dies ist ein Beispiel dafür, dass sich provisorische Lösungen besonders lange halten. Durch den Neubau in direkter Nähe zum Ausbildungszentrum der Feuerwehr entsteht ein hochmodernes Zentrum, in dem die Mitarbeiter optimale Arbeitsbedingungen vorfinden“, freut sich Dirk Goosmann, ordnungspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, dass nun endlich Bewegung in das Projekt kommt. Mit dem Beschluss im zuständigen Fachausschuss werden die Baumaßnahmen nun konkreter.

Die SPD-Ratsfraktion begrüßt darüber hinaus auch den Bau des neuen Zentrallagers in direkter Nähe. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie wichtig schnelle Hilfe im Katastrophenfall ist. Durch ein neues Lager an zentraler Stelle stehen Geräte, Zelte und Hilfsmittel schneller zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Stadt angemietete Lagerfläche abmieten kann und der städtische Haushalt an dieser Stelle entlastet wird.

„Wann mit der Fertigstellung der Neubauten zu rechnen ist, lässt sich derzeit noch nicht genau sagen, aber es ist zumindest mal ein Anfang in Sicht“, erklärt Dirk Goosmann abschließend.