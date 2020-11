Stens und Frommeyer als Bezirksbürgermeister und Stellvertreterin wiedergewählt Im Stadtbezirk Eving wird es vorerst keinen zweiten stellvertretenden Bezirksbürgermeister geben. Stattdessen stimmte die neue Bezirksversammlung am Dienstagabend für ein Weitermachen mit dem Duo Oliver Stens (SPD) als Bezirksbürgermeister und Petra Frommeyer (CDU) als seiner Stellvertreterin.

Dabei hätte die Fraktion der Grünen in der Bezirksvertretung (BV) Eving es gerne gehabt, wenn ein zweiter Stellvertreter gewählt worden wäre. Vor der konstituierenden Sitzung der neuen BV in der Mensa des Heisenberg-Gymnasiums - unter Corona-Auflagen - habe es durchaus konstruktive Gespräche diesbezüglich zwischen Grünen, Sozial- und Christdemokraten gegeben.

"Wir wünschen uns einen engeren Austausch im Stadtbezirk", teilte Klaus Sichelschmidt, Grünen-Fraktionssprecher (kl. Foto), in einer Stellungnahme mit: "Der Devise 'Weiter so' schließen wir uns nicht an! Wir sind aber bereit zur konstruktiven Zusammenarbeit mit allen demokratischen Parteien."

Sylvia Wrubel von den Linken zeigte sich offen für den Vorschlag der Grünen. Sie bat darum, darüber abzustimmen, einen zweiten stellvertretenden Bezirksbürgermeister zu wählen. Alexander Scheiper (CDU) erläuterte, weshalb SPD und CDU dagegen sind: "Nach Abwägung aller Positionen wollen wir bei einem Stellvertreter bleiben und Personalkosten sparen." So kam es, dass sich bei der folgenden Abstimmung 13 BV-Mitglieder gegen die Einrichtung des neues Amtes aussprachen. Es gab bei der Wahl also nur zwei Posten zu besetzen: den des Bezirksbürgermeisters und den eines Vertreters.

SPD und CDU schlugen gemeinsam Oliver Stens und Petra Frommeyer vor. Von 18 möglichen Stimmen erhielt das Duo 13 Ja- und fünf Nein-Stimmen.

Der Bezirksvertretung Eving gehören eigentlich 19 Personen an. Das Mitglied Adem Sönmez von der Partei Bündnis für Vielfalt und Toleranz (BVT) fehlte entschuldigt.

Stens und Frommeyer nahmen die Wahl an. Gleich nach seiner Verpflichtung zum Bezirksbürgermeister konnte Oliver Stens die Versammlungsleitung von Josef Ryz (FDP) übernehmen. Als ältestes Mitglied hatte Ryz die BV bis zu diesem Punkt geleitet - da neu dabei und mit vielen Regularien noch nicht vertraut, hatte er dabei für so manchen Schmunzler gesorgt. Oliver Stens dankte ihm für seine Mitarbeit. Es folgte die Verpflichtung sämtlicher neuer BV-Mitglieder. Dann ging es in rascher Folge durch die weiteren Tagesordnungspunkte. Stens als erfahrener Bezirksbürgermeister wusste zügig durch die Anträge zu manövrieren. Meist einstimmig hoben die Mitglieder ihre Hände.

