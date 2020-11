Unter dem Motto "Ab in die Tonne!" bietet der Schalom-Bezirk der Evangelischen Friedenskirchengemeinde Dortmund-Nordost in Scharnhorst-Ost auch in diesem Jahr eine Weihnachts-Geschenk-Aktion zugunsten der Besucher*innen der ökumenischen Dortmunder Wohnungslosen-Initiative "Gast-Haus statt Bank" e.V. an der Rheinischen Straße an.

Gesammelt werden Plätzchen, Schokolade, Kaffee, Tee usw., vor allem aber kleine Toilettenartikel wie Seife, Shampoo, Rasierzeug etc., dazu Socken und Unterwäsche, Schals, Handschuhe und vieles andere mehr, um Weihnachts-Päckchen für obdachlose Menschen in Dortmund zu packen.

Am 17. Dezember werden die Spenden an das "Gast-Haus" weiter gegeben.

Ab sofort steht wieder für die Spendenabgabe extra eine - gut sichtbare - Geschenke-Tonne im Foyer des Schalom-Zentrums, Buschei 94, bereit.

Der Schalom-Gemeindebezirk hofft, dass sich möglichst viele Menschen an der Aktion beteiligen. Bis Mittwoch, 16. Dezember, nimmt auch das Schalom-Gemeindebüro gerne Spenden entgegen (Mo, Mi, Do, Fr von 9 bis 12 Uhr, Do vpm 16 bis 18 Uhr. "Oder tut’s einfach ,ab in die Tonne'!", ruft die Gemeinde auf.