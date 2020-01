Die Albert-Einstein-Realschule in der Gleiwitzstraße 200 in Scharnhorst lädt für Freitag, 24. Januar, von 15 bis 17.30 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein.

Besonders willkommen sind Viertklässler und ihre Eltern. Sie können sich bei einem Rundgang einen Eindruck von der Vielfalt der schulischen Aktivitäten und der Ausstattung derRealschule verschaffen.

Die Kinder können an diesem Tag unter anderem naturwissenschaftliche Experimente ausprobieren, Frankreich an Stationen kennenlernen, Tassen bemalen und sich im Technikraum ausprobieren. Im Musikraum können kleine Instrumente gebastelt werden und in der Turnhalle wird Hip Hop getanzt. In den Informatikräumen werden Arbeitsergebnisse präsentiert und eine kleine Einführung in die Programmierung geboten.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt. Es gibt Kaffee und Kuchen und der Förderverein der Schule bietet Leberkäs an.

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, mit Lehrern und der Schulleitung zu sprechen.