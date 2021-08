Das Kinder-Förderzentrum der Caritas Dortmund - Hauptsitz ist in Huckarde- bietet umfassende interdisziplinäre Frühförderung sowie heilpädagogische Maßnahmen für Kinder vom Säuglingsalter bis zum Schuleintritt und ist in Dortmund an zwei Standorten vertreten.

Mit Hilfe einer Spende durch die Sparkasse Dortmund über 1.500 Euro konnte am Außen-Standort Scharnhorst an der Severingstraße 27 ein neues Bällebad für das Kinder-Förderzentrum beschafft werden.

Ein Bällebad kann vielfältig in der interdisziplinären und heilpädagogischen Frühförderung eingesetzt werden. Mit seinen diversen Anwendungsmöglichkeiten besitzt das Bällebad einen hohen Aufforderungscharakter für die Kinder und fördert insbesondere das Gleichgewicht, die Tiefensensibilität und das Berührungsempfinden. Auch regt es die Fantasie der Kinder an und fördert die Entspannung.

Die offizielle Spendenübergabe erfolgte durch Roland Miksch, Leiter der Sparkassenfiliale Huckarde, an die Leiterin des Kinder-Förderzentrums, Laura Kaiser, und Caritas-Abteilungsleiterin Elke Krause.