BUH steht für BewegungsUnterstützendes Handling

Der Aufrichtungsprozeß eines Säuglinges folgt einem bestimmten natürlichen Muster. Alle Entwicklungsschritte bauen aufeinander auf und zeigen einen gesunden Weg vom liegenden zum laufenden Säugling an. Um dem Säugling die bestmöglichen Voraussetzungen zu geben, sich optimal aufzurichten, ist es hilfreich, es bewegungsunterstützend zu "händeln". Um bewegungsunterstützendes Handling von Anfang an in Eltern-Kind-Kurse zu integrieren werden in der Fortbildung viele Videos gezeigt, die Eltern im Kurs üben und im Alltag anwenden können. Diese praxisnahe Fortbildung soll ein direktes Anwenden im Kursalltag ermöglichen. Auch für interessierte Erzieherinnen in U1 Gruppen, Sozialpädagoginnen, Eltern ist dieses Seminar bereichernd und hilfreich.

Zum Inhalt gehört zum Beispiel:

Sicheres Tragen, Heben und Ablegen, Tragen auf dem Arm / Hüfte auf verschiedene Weisen, Fliegergriff, Spielpositionen und gute Lage im Kurs, Bauchlage/Rückenlage, Drehen, Regulierendes Lagern, Sitzen auf dem Schoß, Sitzen / Für und Wieder, Fersensitz / Reitersitz, 45° Methode, Symmetrie/ Asymmetrie

Referentin

Mandy Heinrichs arbeit seit 2007 mit Säuglingen im Aufrichtungsprozeß bis zum freien Laufen und hat seit dem über 4500 Säuglinge beobachten und begleiten können. In mehr als 40 Fort- und Weiterbildungen rund um das erste Lebensjahr eines Menschen hat sie zu vielen Methoden und Konzepten ihr Wissen aufgebaut, vertieft und erweitert. In den zahlreichen Kursen seit dem konnte sie ein hilfreiches, sanftes und förderndes Handling optimieren. Dies gibt sie nun an Menschen weiter, die mit Säuglingen arbeiten.

Das Bewegunsunterstützende Handling ist aus Elementen erwachsen, welches Physiotherapeuten, Osteopathen und Kindermediziner in ihrer Arbeit nutzen.

Es ist alltagspraktikabel und leicht vermittelbar.

