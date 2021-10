Seit dem massiven Wassereinbruch während des Unwetters am 14. Juli musste die Stadtteilbibliothek Scharnhorst wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten geschlossen bleiben. "Nun neigen sich die Arbeiten dem Ende zu", berichtet Bibliotheksleiter Andreas Röhr.

In der kommenden Woche werden Regale und Mobiliar wieder aufgebaut und rund 26.000 Medien können wieder einsortiert werden, so Röhr. Ab Dienstag, 2. November, werde die Bibliothek Scharnhorst am Mackenrothweg 15, dann wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten (siehe unten) erreichbar und nutzbar sein.

Andreas Röhr ergänzt: "Die Besuche können dann auch wieder ,spontan' und ohne Terminvergabe erfolgen. Das Bibliotheksteam freut sich auf den Neuanfang mit zahlreichen Besuchern."

Die Öffnungszeiten der Bibliothek Scharnhorst: montags geschlossen, dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr, mittwochs und freitags von 13 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.