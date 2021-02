Aufgrund einer Vollsperrung der Straße Am Birkenbaum in Brechten im Zuge von Bauarbeiten kann ab Dienstag, 2. März, ab Betriebsbeginn (4 Uhr) für voraussichtlich rund drei Tage der Bereich von der Buslinie 414 der DSW21 nicht befahren werden und muss eine Umleitung nehmen - bei Verzögerungen längstens wohl bis zum 6. März.

Hierbei entfallen auf der Straße in Brechten-Süd die Haltestellen "Rauher Dorn" und "Am Birkenbaum" in Richtung Eving. Als Alternative können die Haltestellen "In den Weidbüschen" bzw. die Ersatzhaltestelle "Maienweg" auf der Straße Am Gulloh, in Höhe Haus Nummer 16, genutzt werden.

ÖPNV-Betreiber DSW21 bittet um Verständnis.

Mehr Infos:www.bus-und-bahn.de (mobil: bub.mobi) unter "Verkehrsmeldungen".