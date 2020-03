Seit Montag ruht der Schulunterricht in NRW - auch in der Gesamtschule Scharnhorst am Mackenrothweg. Das Tor zum Schulhof ist geschlossen.

Nach einem stressigen Wochenende wurde am Montag und Dienstag noch eine Betreuung gewährleistet. "Sehr geregelt und unaufgeregt", so Schulleiter Nadeim Al-Madani. Es wurden Lernmaterialien ausgegeben, Arbeiten und Klausuren konnten zurückgegeben werden.

Mittlerweile müssen sich die Schüler*innen nun daheim mit ihren schulischen Aufgaben bzw. Wochenplänen befassen. Versorgt werden sie seitens der Schule über digitale Plattformen wie „Schul-Cloud“, Dropbox oder Padlet oder auch per E-Mail, so Al-Madani gegenüber dem Nord-Anzeiger. Des Weiteren stellt das Kollegium über die Schul-Webseite Aufgaben bereit, die dann über das klassische Schulbuch bearbeitet werden.

Schulleiter Al-Madani ergänzt: "Unsere Abiturienten sind von der Schließung tatsächlich betroffen. Eine für diesen Montag geplante Vorabiturklausur musste entfallen. Diese wird jetzt hoffentlich an dem zentralen Nachschreibetermin nachgeholt."

P.S.: Eltern, die in unverzichtbaren Funktionsbereichen, insbesondere im Gesundheitswesen, arbeiten, haben notfalls die Möglichkeit, zumindest ihre Kinder der fünften und sechsten Klassen während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls in der Schule betreuen zu lassen.