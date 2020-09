Das Heisenberg-Gymnasium (HeiG) in Eving lädt zwar erst für Samstag, 14. November, von 8.30 bis 13.30 Uhr zum „Tag der Offenen Tür“ an die Preußische Straße 225 ein. Doch sind Anmeldungen nur noch bis zum 6. Oktober möglich!

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie werde dieser Tag unter besonderen Bedingungen stattfinden, teilt HeiG-Leiterin Ulrike: Ein Besuch der Viertklässler*innen mit ihren Eltern, aber auch der Schüler*innen der Klassen 10 anderer Schulformen, ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Die Anmeldeformulare und das Einladungsschreiben werden von den Grundschulen ausgegeben und stehen auf der Homepage des Heisenberg-Gymnasiums zum Download bereit. Eine Anmeldung ist möglich bis zum Dienstag, 6.10.

Am 14. November bietet sich indes die Gelegenheit, Unterricht in Kleingruppen zu besuchen und die vielfältigen Angebote der Schule kennen zu lernen. Schüler*innen, die sich für den Seiteneinstieg interessieren, erhalten bei einer zentralen Veranstaltung ab 11 Uhr in der Mediathek der Schule Informationen zu Wahl- und Belegungsmöglichkeiten in der Oberstufe.

Es gibt zahlreiche Informationen zu den Unterrichtsfächern sowie zu den besonderen Profilen der Schule, u. a. stellt sich das HeiG als Talentschule NRW, MINT-EC- und CertiLingua-Schule vor. Auch über weitere Besonderheiten und die thematische Schwerpunktsetzung im MINT-, sprachlich-musischen und bilingualen Bereich wird informiert. Ebenso werden Führungen durch die Schule mit Laborgarten angeboten (www.laborgarten.de).

 Weitere Infos online: www.heig-do.de.