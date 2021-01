Was am 13. November 2020 mit Quarantänemaßnahmen begann, nachdem sowohl Bewohner*innen als auch Mitarbeitende infiziert worden waren, konnte am 5. Januar 2021 beendet werden: Die AWO-Seniorenwohnstätte (SWS) Eving ist wieder coronafrei. Dies hat der AWO-Unterbezirk Dortmund als Träger der Einrichtung am Süggelweg heute (11.1.) mitgeteilt.

„Unsere Mitarbeiter*innen haben während der sehr auffordernden Zeit des Ausbruchsgeschehens eine sehr gute Arbeit geleistet“, so Einrichtungsleiterin Sevgi Basanci. „Sie haben ihr Bestes gegeben, um die Bewohner*innen, aber auch sich selbst, soweit wie möglich zu schützen. Ihnen zollen wir unseren größten Respekt.“

Die Bewohner*innen haben trotz der einschneidenden Einschränkungen sehr verständnisvoll reagiert. Angehörige, die vor allem ihre Kontakte zu ihren Angehörigen einschränken mussten, boten in der schwierigen Zeit ihre Unterstützung an. Das Gesundheitsamt, insbesondere der Corona-Ermittler Herr Groth, hat die Seniorenwohnstätte während des Ausbruchsgeschehens bestens begleitet.

Schutz- und Hygienemaßnahmen weiterhin erforderlich

„Auch wenn wir das Ausbruchsgeschehen nun bewältigt haben, bedeutet dies aber nicht, dass wir zur ,Normalität' zurückkehren können“, so AWO-Bereichsleiter Mirko Pelzer. „Unsere Schutz-und Hygienemaßnahmen sind für uns weiterhin verbindlich, um eine erneute Infektionswelle, soweit wie möglich, zu vermeiden.“

 Alle Besucher*innen dürfen die Einrichtung nur mit einem negativen Schnelltest-Ergebnis betreten. Dieser Test darf nicht älter als 72 Stunden sein, so die Corona-Allgemeinverfügung „Pflege und Besuche" vom 23.12.2020.

Die Schnelltestung kann laut AWO mit vorheriger telefonischer Anmeldung unter Tel. 0231/985-1200 vor Ort erfolgen und zwar zu folgenden Zeiten: montags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr, dienstags von 14.30 bis 16.30 Uhr, donnerstags von 17 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 13 Uhr.

Alle SWS-Mitarbeiter* innen werden weiterhin zweimal wöchentlich und alle Bewohner*innen einmal wöchentlich mit einem Schnelltest getestet.

Schutzimpfungen haben begonnen

Mit den Covid-Impfungen wurde in der Einrichtung am 6. Januar 2021 begonnen. Die Impfungen werden durch Dr. Grabowski vorgenommen. Am ersten Tag wurden bereits insgesamt 120 Personen geimpft. Am 15. Januar soll eine weitere Impfaktion in der Einrichtung stattfinden, so dass dann alle impfwilligen Personen die Erstimpfung erhalten haben. Nach drei Wochen werden dann die Folgeimpfungen bei den geimpften Personen durchgeführt.