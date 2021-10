Zur kostenlosen Kinderveranstaltung "Die Bee Bots kommen" lädt das Team der Stadtteilbibliothek Eving für Mittwoch, 13. Oktober, von 10 bis 12 Uhr vor allem Kinder im Alter von vier bis acht Jahren in die Bücherei-Räume am August-Wagner-Platz 2-4 (Bezirksverwaltungsstelle Eving) ein.

"Ungewöhnliche Tierchen werden in der Bibliothek unterwegs sein", kündigt Büchereileiterin Regina Hildebrandt an: "Kleine Lernroboter im Design einer Biene, die sich auf Rädern fortbewegen. Sie ermöglichen es bereits unseren kleinen Besuchern, erste Erfahrungen im Programmieren zu machen. Mittels Tasten auf dem Rücken kann bei den Bee Bots eingegeben werden, in welchen Richtung sich die Biene bewegen soll. Wir zeigen euch mit ganz viel Spaß und Spiel, was man mit den Robotern alles machen kann."

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 0231/50-25446 oder per E-Mail an bibliothek.eving@stadtdo.de.